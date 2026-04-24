Spectacle, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Spectacle Samedi 23 mai, 11h00, 15h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Spectcacle de danse du 1er cycle HAP et éxterieur ainsi que cours d’initiation

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

De Danse

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