Spectacle, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Spectacle, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse samedi 23 mai 2026.
Spectacle Samedi 23 mai, 11h00, 15h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00
Spectcacle de danse du 1er cycle HAP et éxterieur ainsi que cours d’initiation
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
De Danse
©brunodemagalhaes
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