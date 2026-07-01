Spectacle avec Amélie Abrieu dans un grand salon à Biarritz – 15 août, Grands salon aux volumes imposant face à la mer., Biarritz

Informations pratiques

Spectacle avec Amélie Abrieu dans un grand salon à Biarritz – 15 août Samedi 15 août, 21h00 Grands salon aux volumes imposant face à la mer. Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/78d80b1e (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Préparez-vous à vivre un moment unique à Biarritz le 15 août 2026 ! Amélie Abrieu vous invite à découvrir son spectacle « Amélie Abrieu en Crise de la quarantaine » dans un grand salon avec vue sur mer. Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, Amélie partage ses anecdotes de quarantaine dans un cadre convivial où l’échange avec le public est essentiel. C’est l’occasion d’une rencontre authentique, loin de la starification habituelle. Ne manquez pas cette chance de soutenir l’artiste et de vivre une expérience intimiste et chaleureuse. 15 août 2026 Grand salon, Biarritz ️ À partir de 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/78d80b1e

Grands salon aux volumes imposant face à la mer. Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/78d80b1e »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/78d80b1e »}]

Spectacle intime avec Amélie Abrieu à Biarritz, 15 août. Dès 15 € Hormur Arts vivants