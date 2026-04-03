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Spectacle avec Charlie CHAPLIN Aulon

Spectacle avec Charlie CHAPLIN Aulon

Spectacle avec Charlie CHAPLIN Aulon dimanche 18 octobre 2026.

Ville : 23210 Aulon

Département : Creuse

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Aulon

Spectacle avec Charlie CHAPLIN

Aulon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Spectacle avec Anthony CHAMPEIL unique sosie mondial officiel du célèbre CHARLIE CHAPLIN avec goûter et séance de dédicace.   .

Aulon 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 68 03 96 

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English : Spectacle avec Charlie CHAPLIN

L’événement Spectacle avec Charlie CHAPLIN Aulon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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