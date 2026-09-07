Spectacle « Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes », Salle Mosaïque, Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Spectacle « Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes » Samedi 19 septembre, 20h00 Salle Mosaïque Landes

Gratuit. Sur réservation. À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

En écho au thème « Patrimoine en danger », ce spectacle rappelle que les conflits, les dictatures et l’exil menacent aussi un patrimoine invisible : les langues, les récits, les traditions et les savoir-faire que chacun emporte avec soi.

Entre déracinement et ruralité, il raconte comment une famille se reconstruit au fil des saisons et des petits métiers, faisant de la transmission un héritage vivant à préserver.

Salle Mosaïque 40390 Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559566161 »}]

En écho au thème **« Patrimoine en danger »,** ce spectacle rappelle que les conflits, les dictatures et l’exil menacent aussi un patrimoine invisible : les langues, les récits, les traditions et les…

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