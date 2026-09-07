Visite contée du château de Larunque, Château de Larunque, Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Visite contée du château de Larunque Samedi 19 septembre, 13h30 Château de Larunque Landes

Attention, cette visite se déroule chez des particuliers, merci de respecter les consignes, notamment en ce qui concerne le stationnement. Le point de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription obligatoire. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Martin Dubourg et Marion Lafouge ouvrent les portes de leur remarquable propriété à l’équipe de « Si le Seignanx m’était conté » pour un voyage au cœur de l’histoire de ce château.

Entre drames, héritages et reconstructions, venez découvrir les secrets d’un patrimoine vivant, préservé au fil du temps.

Château de Larunque 1060 Chemin de Lirt, 40390 Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559566161 »}]

Martin Dubourg et Marion Lafouge ouvrent les portes de leur remarquable propriété à l’équipe de _Si Le Seignanx m’était conté_ pour un voyage dans l’histoire de ce château. Entre drames, héritages et…

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