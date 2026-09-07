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Visite contée du château de Larunque, Château de Larunque, Saint-Laurent-de-Gosse

samedi 19 septembre 2026 · Château de Larunque · Saint-Laurent-de-Gosse

Visite contée du château de Larunque, Château de Larunque, Saint-Laurent-de-Gosse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Larunque
Adresse
1060 Chemin de Lirt, 40390 Saint-Laurent-de-Gosse
Ville
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
Département
Landes
Tarif
Attention, cette visite se déroule chez des particuliers, merci de respecter les consignes, notamment en ce qui concerne le stationnement. Le point de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription obligatoire. Gratuit. Sur réservation.

Visite contée du château de Larunque Samedi 19 septembre, 13h30 Château de Larunque Landes

Attention, cette visite se déroule chez des particuliers, merci de respecter les consignes, notamment en ce qui concerne le stationnement. Le point de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription obligatoire. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Martin Dubourg et Marion Lafouge ouvrent les portes de leur remarquable propriété à l’équipe de « Si le Seignanx m’était conté » pour un voyage au cœur de l’histoire de ce château.
Entre drames, héritages et reconstructions, venez découvrir les secrets d’un patrimoine vivant, préservé au fil du temps.

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Martin Dubourg et Marion Lafouge ouvrent les portes de leur remarquable propriété à l’équipe de _Si Le Seignanx m’était conté_ pour un voyage dans l’histoire de ce château. Entre drames, héritages et…

©LandesAD40

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