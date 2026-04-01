Boismé

Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau

City-Stade Boismé Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Les enfants de l’école François d’Assise accompagnés de la compagnie du cirque Friteau, ont le plaisir de vous présenter leur spectacle.

Au programme spectacle, acrobaties et rires garantis.

Le chapiteau sera installé dans le parc à côté du city-stade.

Sur réservation uniquement.

Buvette et en-cas sur place. .

City-Stade Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 16 18 apeboisme@laposte.net

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English : Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau

L’événement Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau Boismé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais