Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau Boismé
Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau Boismé vendredi 24 avril 2026.
Boismé
Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau
City-Stade Boismé Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Les enfants de l’école François d’Assise accompagnés de la compagnie du cirque Friteau, ont le plaisir de vous présenter leur spectacle.
Au programme spectacle, acrobaties et rires garantis.
Le chapiteau sera installé dans le parc à côté du city-stade.
Sur réservation uniquement.
Buvette et en-cas sur place. .
City-Stade Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 16 18 apeboisme@laposte.net
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English : Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau
L’événement Spectacle avec les enfants et la Compagnie du cirque Friteau Boismé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais