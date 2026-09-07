Spectacle : balade contée « Et si le Château… ? », Château de Flamanville, Flamanville

Informations pratiques

Spectacle : balade contée « Et si le Château… ? » Dimanche 20 septembre, 16h00 Château de Flamanville Manche

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les conteuses Camille Regnault et Lorraine Ollagnier se sont lancé un

défi : vous faire voir et entendre le château autrement.

Après trois jours de rencontres avec des habitants et des visiteurs, elles

restituent en une représentation improvisée à partir des récits recueillis

et ponctuée d’histoires de leur répertoire : légende, poème d’amour,

légende urbaine ou tout autre surprise contée.

Château de Flamanville Rue du Chateau, 50340 Flamanville, France Flamanville 50340 Manche Normandie 0233876666 https://www.flamanville.fr/ova_sev/chateau-de-flamanville/

Une déambulation à travers le château, entre récits recueillis auprès des habitants et légendes du répertoire traditionnel. Les conteuses Camille Regnault et Lorraine Ollagnier vous feront voir et le…