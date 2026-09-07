Spectacle : balade contée « Et si le Château… ? », Château de Flamanville, Flamanville
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Flamanville · Flamanville
Informations pratiques
Spectacle : balade contée « Et si le Château… ? » Dimanche 20 septembre, 16h00 Château de Flamanville Manche
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Les conteuses Camille Regnault et Lorraine Ollagnier se sont lancé un
défi : vous faire voir et entendre le château autrement.
Après trois jours de rencontres avec des habitants et des visiteurs, elles
restituent en une représentation improvisée à partir des récits recueillis
et ponctuée d’histoires de leur répertoire : légende, poème d’amour,
légende urbaine ou tout autre surprise contée.
Château de Flamanville Rue du Chateau, 50340 Flamanville, France Flamanville 50340 Manche Normandie 0233876666 https://www.flamanville.fr/ova_sev/chateau-de-flamanville/
Une déambulation à travers le château, entre récits recueillis auprès des habitants et légendes du répertoire traditionnel. Les conteuses Camille Regnault et Lorraine Ollagnier vous feront voir et le…
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