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Spectacle : balade contée « Et si le Château… ? », Château de Flamanville, Flamanville

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Flamanville · Flamanville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Flamanville
Adresse
Rue du Chateau, 50340 Flamanville, France
Ville
50340 Flamanville
Département
Manche
Tarif
Durée 1h30.

Spectacle : balade contée « Et si le Château… ? » Dimanche 20 septembre, 16h00 Château de Flamanville Manche

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les conteuses Camille Regnault et Lorraine Ollagnier se sont lancé un
défi : vous faire voir et entendre le château autrement.
Après trois jours de rencontres avec des habitants et des visiteurs, elles
restituent en une représentation improvisée à partir des récits recueillis
et ponctuée d’histoires de leur répertoire : légende, poème d’amour,
légende urbaine ou tout autre surprise contée.

Château de Flamanville Rue du Chateau, 50340 Flamanville, France Flamanville 50340 Manche Normandie 0233876666 https://www.flamanville.fr/ova_sev/chateau-de-flamanville/
Une déambulation à travers le château, entre récits recueillis auprès des habitants et légendes du répertoire traditionnel. Les conteuses Camille Regnault et Lorraine Ollagnier vous feront voir et le…

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