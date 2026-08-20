Spectacle de Contes – Le Cœur, on le sait, est fait pour les histoires, Bibliothèque de Flamanville, Flamanville
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Flamanville · Flamanville
Informations pratiques
Spectacle de Contes – Le Cœur, on le sait, est fait pour les histoires Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque de Flamanville Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Petits et grands sont embarqués dans des histoires à écouter en famille : Contes, ruses, fables, merveilles et menteries issus du répertoire traditionnel.
Avec : Camille Regnault, conteuse
Bibliothèque de Flamanville 39, rue du château 50340 FLAMANVILLE Flamanville 50340 Manche Normandie 02 33 52 60 07 https://bibliotheque.flamanville.fr/ Maison des associations
39 rue du château
50340 FLAMANVILLE
Biblis en folie 2026
©Commune de Flamanville
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