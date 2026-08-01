Informations pratiques

Flamanville

Rallye Cidres et Pommiers

Flamanville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

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Les 21, 22 et 23 août 2026, le territoire vibrera au rythme de la 1ʳᵉ édition de la nouvelle génération du Rallye Tout Terrain Cidres et Pommiers . Un événement inédit qui marque le renouveau du rallye TT dans le Pays de Caux, plus de deux décennies après sa dernière édition sur le territoire.

Au départ de Yerville, les équipages s’affronteront sur 8 épreuves spéciales, soit 101 km chronométrés, à travers les paysages cauchois. Le parc d’assistance sera installé à Flamanville, offrant aux spectateurs l’occasion de découvrir les véhicules et les équipes au plus près.

Que vous soyez passionné de sport automobile ou simplement curieux, venez vivre un week-end riche en émotions et en sensations.

Rendez-vous les 21, 22 et 23 août 2026

Arrivée finale le dimanche après-midi

Pour plus d’informations, c’est par ici https://www.facebook.com/profile.php?id=61566129871660

Un rendez-vous à ne pas manquer pour assister à la renaissance du Rallye Tout Terrain dans le Pays de Caux ! .

Flamanville 76970 Seine-Maritime Normandie smap.tt.cep@gmail.com

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English : Rallye Cidres et Pommiers

L’événement Rallye Cidres et Pommiers Flamanville a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes Plateau de Caux