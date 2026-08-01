SAULE EN SCÈNE Flamanville
dimanche 16 août 2026 · Flamanville
Informations pratiques
Flamanville
SAULE EN SCÈNE
Rue des Moliers Flamanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 21:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Une soirée stand up immanquable à la ferme aux 5 saisons !
L’été dernier, vous étiez près de 600 à venir rire avec nous sous notre saule pleureur. On remet ça cette année avec un plateau 100 % stand-up !!
Rendez-vous dimanche 16 août dès 18h !
Au programme ? 1h30 de rires, avec
Balle de Flipper
Ghislain Blique
Emma de Foucaud
Mathilde Abassi
Clément Kersual
Entrée 6.00 €
Pourquoi c’est si peu cher pour 5 artistes ?
– Parce qu’on souhaite que cette soirée reste accessible au plus grand nombre. Alors les 6 € permettent simplement de couvrir l’organisation et de garantir un minimum aux artistes.
– Un chapeau circulera à la fin du spectacle. Alors si vous passez une excellente soirée, on compte sur vous pour le faire déborder et permettre aux humoristes d’être rémunérés à la hauteur de votre enthousiasme !!
– Comme toujours, la buvette et la restauration de la ferme seront ouvertes dès 18h pour profiter pleinement de la soirée !
Comment réserver ? La billetterie est en ligne, prend ta place https://www.billetweb.fr/saul-en-scene-soiree-stand-up
Amène ta chaise de camping !
On a hâte de vous retrouver sous le saule ??
A bito a la ferme ! .
Rue des Moliers Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 68 00 39 80 fermeaux5saisons@gmail.com
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English : SAULE EN SCÈNE
L’événement SAULE EN SCÈNE Flamanville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin La Hague
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