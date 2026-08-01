Informations pratiques

Flamanville

SAULE EN SCÈNE

Rue des Moliers Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 21:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Une soirée stand up immanquable à la ferme aux 5 saisons !

L’été dernier, vous étiez près de 600 à venir rire avec nous sous notre saule pleureur. On remet ça cette année avec un plateau 100 % stand-up !!

Rendez-vous dimanche 16 août dès 18h !

Au programme ? 1h30 de rires, avec

Balle de Flipper

Ghislain Blique

Emma de Foucaud

Mathilde Abassi

Clément Kersual

Entrée 6.00 €

Pourquoi c’est si peu cher pour 5 artistes ?

– Parce qu’on souhaite que cette soirée reste accessible au plus grand nombre. Alors les 6 € permettent simplement de couvrir l’organisation et de garantir un minimum aux artistes.

– Un chapeau circulera à la fin du spectacle. Alors si vous passez une excellente soirée, on compte sur vous pour le faire déborder et permettre aux humoristes d’être rémunérés à la hauteur de votre enthousiasme !!

– Comme toujours, la buvette et la restauration de la ferme seront ouvertes dès 18h pour profiter pleinement de la soirée !

Comment réserver ? La billetterie est en ligne, prend ta place https://www.billetweb.fr/saul-en-scene-soiree-stand-up

Amène ta chaise de camping !

On a hâte de vous retrouver sous le saule ??

A bito a la ferme ! .

Rue des Moliers Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 68 00 39 80 fermeaux5saisons@gmail.com

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English : SAULE EN SCÈNE

L’événement SAULE EN SCÈNE Flamanville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin La Hague