Spectacle : “Beaux Bars et Ritournelles”, Village, Saint-Hippolyte-de-Caton

Spectacle : “Beaux Bars et Ritournelles” Vendredi 5 juin, 21h30 Village Gard

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Village 30360 Saint-Hippolyte-de-Caton Saint-Hippolyte-de-Caton 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 51 13 94 »}]

Théâtre et chanson française. Spectacle