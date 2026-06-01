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Spectacle : “Beaux Bars et Ritournelles”, Village, Saint-Hippolyte-de-Caton

Spectacle : “Beaux Bars et Ritournelles”, Village, Saint-Hippolyte-de-Caton

Spectacle : “Beaux Bars et Ritournelles”, Village, Saint-Hippolyte-de-Caton vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Village

Adresse : 30360 Saint-Hippolyte-de-Caton

Ville : 30360 Saint-Hippolyte-de-Caton

Département : Gard

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Participation au chapeau

Spectacle : “Beaux Bars et Ritournelles” Vendredi 5 juin, 21h30 Village Gard

Participation au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T21:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T21:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Village 30360 Saint-Hippolyte-de-Caton Saint-Hippolyte-de-Caton 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 51 13 94 »}]
Théâtre et chanson française. Spectacle