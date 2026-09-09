Spectacle : BIDEA – CAMINO – CHEMIN, Croisement de l’allée de la Poterne et de l’allée des Tarrides, Bayonne

samedi 19 septembre 2026 · Croisement de l'allée de la Poterne et de l'allée des Tarrides · Bayonne

Informations pratiques

Spectacle : BIDEA – CAMINO – CHEMIN Samedi 19 septembre, 18h00 Croisement de l’allée de la Poterne et de l’allée des Tarrides Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Six acteurs, porteurs de langues, de voix, de chants, de musique, d’expériences et de toutes ces choses dont le corps peut être chargé pour raconter une histoire, celle d’une famille. Une histoire qui réunit les histoires que l’on écoute, des histoires sans archives, des histoires sans photographies, sur les personnes qui ne sont pas apparues sur les photos et enfin se dire à soi-même que “Lorsqu’il n’y a pas de photographie, il reste des histoires à raconter”…

Proposé par Jour de Fête Compagnie.

Croisement de l’allée de la Poterne et de l’allée des Tarrides 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Six acteurs, porteurs de langues, de voix, de chants, de musique, d’expériences et de toutes ces choses dont le corps peut être chargé pour raconter une histoire, celle d’une famille. Une histoire ne…

Jour de fête