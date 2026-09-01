Spectacle Blonde | Journées du Patrimoine Route de Lion Ouistreham

Informations pratiques

Ouistreham

Spectacle Blonde | Journées du Patrimoine

Route de Lion Le Dansoir Karine Saporta Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18

Librement inspiré du roman de l’écrivaine américaine Joyce Carol Oates, Blonde explore la destinée de Norma Jeane, devenue Marilyn Monroe. À travers le regard d’une femme artiste sur une autre, Etcha Dvornik interroge la construction d’une icône, l’abandon, la quête d’amour et la lutte d’une femme.

Librement inspiré du roman de l’écrivaine américaine Joyce Carol Oates, Blonde explore la destinée de Norma Jeane, devenue Marilyn Monroe. À travers le regard d’une femme artiste sur une autre, Etcha Dvornik interroge la construction d’une icône, l’abandon, la quête d’amour et la lutte d’une femme pour exister comme sujet derrière l’image façonnée par les autres. Une création chorégraphique sensible autour d’une figure majeure de notre imaginaire collectif.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 Etcha Dvornik Durée 1h15. .

Route de Lion Le Dansoir Karine Saporta Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 43 45 66 84

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English : Spectacle Blonde | Journées du Patrimoine

Loosely based on the novel by the American writer Joyce Carol Oates, *Blonde* explores the life of Norma Jeane, who went on to become Marilyn Monroe. Through the eyes of one female artist observing another, Etcha Dvornik examines the creation of an icon, abandonment, the quest for love and a woma…

L’événement Spectacle Blonde | Journées du Patrimoine Ouistreham a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer