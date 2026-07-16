Spectacle Blues Bar Belushi Foyer rural Raon-lès-Leau
samedi 29 mai 2027 · Foyer rural · Raon-lès-Leau
Informations pratiques
Raon-lès-Leau
Spectacle Blues Bar Belushi
Foyer rural 1 rue de la mairie Raon-lès-Leau Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-05-29 20:00:00
fin : 2027-05-29 21:00:00
Date(s) :
2027-05-29
Célèbre Blues Brother mais aussi co-créateur du Saturday Night Live, John Belushi reste pour beaucoup une figure majeure des seventies.Tout public
8 .
Foyer rural 1 rue de la mairie Raon-lès-Leau 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
A famous Blues Brother and co-creator of *Saturday Night Live*, John Belushi remains, for many, a major figure of the 1970s.
L’événement Spectacle Blues Bar Belushi Raon-lès-Leau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES