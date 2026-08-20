Informations pratiques

Buhl

Spectacle burlesque Sorcière, prends garde !

3 rue du Rimlishof Buhl Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-26 2026-09-27

Sorcière,prends garde !

un spectacle burlesque de Stéphane Herrada

Au Rimlishof à Buhl

Sorcière,prends garde !

un spectacle burlesque de Stéphane Herrada

un spectacle itinérant sous yourte et en forêt

Ernest K vient tout juste de fêter ses 50 ans… C’est un véritable citadin et vit à Paris.

Il vient d’apprendre que sa Grand-Tante Ursuline lui a légué un petit coin de forêt, dans la montagne vosgienne…

Lui qui n’a jamais mis un pied en dehors de sa très chère ville, décide d’aller découvrir son héritage. Il comprend vite, à la réaction des gens, que quelque chose n’est pas normal… Sa forêt est habitée par une sorcière…

Tout public à partir de 5 ans

durée spectacle + déambulation 1h30

tarif plein 10 € / réduit (-16ans) 6 €.

Nombre de places limité, sur réservation

Par mail 100grillons@sfr.fr

Par SMS 06.86.42.24.12 .

3 rue du Rimlishof Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 82 10 rimli@rimli.com

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English :

Witch, Watch Out!

A burlesque show by Stéphane Herrada

At the Rimlishof in Buhl

L’événement Spectacle burlesque Sorcière, prends garde ! Buhl a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller