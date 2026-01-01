Spectacle Cabaret le Live Château-Gontier-sur-Mayenne

Spectacle Cabaret le Live

150B Rue de Terre Rouge Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 91 – 91 – 91 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-10 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31

Un cabaret innovant !

Entrez dans l’univers féerique du Cabaret LE LIVE, un lieu où la magie et la fête se rencontrent dans la plus pure tradition des grands music-halls de France. Dès votre arrivée, vous serez plongés dans un monde de mystère et d’émerveillement où les tours envoûtants de notre magicien vous laisseront sans voix.

Laissez-vous ensuite séduire par un repas d’exception préparé par nos chefs. Un menu festif et savoureux concu à partir de produits frais, locaux et biologiques, qui éveillera vos papilles pour compléter parfaitement cette soirée extraordinaire.

Le moment phare de la soirée ? Notre nouvelle revue FOLLEMENT CLASSE ! Un spectacle unique en son genre, 100% live, une véritable exception dans le monde des cabarets en France. Mêlant danse, chant, arts du cirque et comédie, ce show vous éblouira par son glamour, son élégance et ses surprises.

Notre exceptionnelle meneuse de revue et notre maitre de cérémonie, accompagnés de danseuses et musiciens, vous offriront une performance magique et immersive. Un événement où vous vivrez la fête autrement, dans un cadre enchanteur et festif qui saura surprendre et ravir vos sens ! .

