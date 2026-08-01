Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Cabaret

121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Un spectacle cabaret haut en couleurs, Rêves et Cabaret avec les Baladins du Mont. Cette troupe d’une vingtaine d’artistes présente un spectacle mêlant théâtre, musique et danse sur un rythme très enlevé. .

121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 50 06 06 84 afda.manche@gmail.com

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English : Spectacle Cabaret

L’événement Spectacle Cabaret Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer