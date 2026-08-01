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AGENDA · Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Cabaret Saint-Pair-sur-Mer

samedi 22 août 2026 · Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Cabaret Saint-Pair-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
121 Allée Lecourtois
Ville
50380 Saint-Pair-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Saint-Pair-sur-Mer

Spectacle Cabaret

121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Un spectacle cabaret haut en couleurs, Rêves et Cabaret avec les Baladins du Mont. Cette troupe d’une vingtaine d’artistes présente un spectacle mêlant théâtre, musique et danse sur un rythme très enlevé.   .

121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 50 06 06 84  afda.manche@gmail.com

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English : Spectacle Cabaret

L’événement Spectacle Cabaret Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer

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