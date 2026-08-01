Spectacle Cabaret Saint-Pair-sur-Mer
samedi 22 août 2026 · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Spectacle Cabaret
121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Un spectacle cabaret haut en couleurs, Rêves et Cabaret avec les Baladins du Mont. Cette troupe d’une vingtaine d’artistes présente un spectacle mêlant théâtre, musique et danse sur un rythme très enlevé. .
121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 50 06 06 84 afda.manche@gmail.com
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English : Spectacle Cabaret
L’événement Spectacle Cabaret Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer
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