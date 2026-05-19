Saint-Pair-sur-Mer

Stage Musicomédanse

255 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-17

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-17

Stages encadrés par Virginie Mouchel.

Atelier ludique autour de la comédie. Une petite mise en situation théâtrale avec utilisation du mouvement dansé et de la voix chantée sur un extrait de comédie musicale de Frédéric Blanchard.

Pratique prévoir une tenue souple ainsi qu’une gourde d’eau.

Un Regard sur l’atelier est proposé le dernier jour du stage à 12h35 pour les parents.

De 10h30 à 12h30. .

255 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 5 63 81 78 33 cielegesteetlanote@gmail.com

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English : Stage Musicomédanse

L’événement Stage Musicomédanse Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer