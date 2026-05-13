Spectacle : captation de la pièce « L’île des esclaves » de Marivaux Samedi 23 mai, 14h30 Micro-Folie Seine-Maritime

Durée 1h30, 15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

La Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine vous propose la captation de la pièce de théâtre « L’île des esclaves » :

Quatre Athéniens, deux maîtres et deux esclaves, se retrouvent échoués sur une île. Pas n’importe laquelle : la mystérieuse et révolutionnaire « île des esclaves »… Très vite, guidés par Trivelin, le gouverneur de cette république, les naufragés vont devoir se soumettre à une singulière expérience : inverser leurs rôles ! Les asservis se changent sans complexe en « patrons » de leurs anciens maîtres qui sont, eux, sommés de faire amende honorable et de montrer obéissance.

Micro-Folie 3 rue du Président René Coty, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie 06 45 24 09 56 Une Micro-Folie est un espace modulable offrant un accès ludique aux œuvres des plus grands musées nationaux grâce au musée numérique.

La Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine vous propose la captation de la pièce de théâtre « L’île des esclaves » :

©