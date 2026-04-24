Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement Port-Jérôme-sur-Seine
Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement Port-Jérôme-sur-Seine samedi 6 juin 2026.
Port-Jérôme-sur-Seine
Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement
Rue Raoul Dufy Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Notre histoire et nos valeurs À Brotonne Environnement, nous cultivons des légumes… mais aussi des rencontres et des
parcours de vie. Notre maraîchage biologique est un lieu vivant où poussent légumes de saison et projets professionnels. En tant que chantier d’insertion, nous accompagnons des personnes vers un retour à l’emploi, dans un cadre naturel
et bienveillant. Lors de notre journée découverte, venez rencontrer l’équipe, découvrir notre projet, comprendre notre maraîchage et partager un moment convivial. naturel et bienveillant.
AU PROGRAMME
à partir de 14h et toutes les 30 minutes Visite guidée des serres et des cultures
14h Représentation de l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne
16h Concert de rock avec le groupe Run
Dans l’après-midi Plantation de semis, buvette et petite restauration sur place
Nos plantations de semis à emporter !
Venez mettre les mains dans la terre et participer à nos ateliers de plantation. Vous apprendrez à semer et à prendre soin de vos petites pousses, et repartirez avec vos propres semis à faire grandir chez vous. Une activité ludique et éducative, parfaite pour petits et grands, qui vous fera découvrir le plaisir de cultiver vos légumes dès la maison ! .
Rue Raoul Dufy Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 7 85 75 77 89 accueil@brotonneenvironnement.fr
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English : Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement
L’événement Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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