Port-Jérôme-sur-Seine

Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement

Rue Raoul Dufy Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Notre histoire et nos valeurs À Brotonne Environnement, nous cultivons des légumes… mais aussi des rencontres et des

parcours de vie. Notre maraîchage biologique est un lieu vivant où poussent légumes de saison et projets professionnels. En tant que chantier d’insertion, nous accompagnons des personnes vers un retour à l’emploi, dans un cadre naturel

et bienveillant. Lors de notre journée découverte, venez rencontrer l’équipe, découvrir notre projet, comprendre notre maraîchage et partager un moment convivial. naturel et bienveillant.

AU PROGRAMME

à partir de 14h et toutes les 30 minutes Visite guidée des serres et des cultures

14h Représentation de l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne

16h Concert de rock avec le groupe Run

Dans l’après-midi Plantation de semis, buvette et petite restauration sur place

Nos plantations de semis à emporter !

Venez mettre les mains dans la terre et participer à nos ateliers de plantation. Vous apprendrez à semer et à prendre soin de vos petites pousses, et repartirez avec vos propres semis à faire grandir chez vous. Une activité ludique et éducative, parfaite pour petits et grands, qui vous fera découvrir le plaisir de cultiver vos légumes dès la maison ! .

Rue Raoul Dufy Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 7 85 75 77 89 accueil@brotonneenvironnement.fr

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English : Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement

L’événement Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme