CIVAM Vachement dépaysant – Brotonne environnement, Brotonne Environnement, Port-Jérôme-sur-Seine

CIVAM Vachement dépaysant – Brotonne environnement Samedi 6 juin, 15h30 Brotonne Environnement Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

À Brotonne Environnement, nous cultivons des légumes… mais aussi des rencontres et des parcours de vie. Notre maraîchage biologique est un lieu vivant où poussent légumes de saison et projets professionnels. En tant que chantier d’insertion, nous accompagnons des personnes vers un retour à l’emploi, dans un cadre naturel et bienveillant. Lors de notre journée découverte, venez rencontrer l’équipe, découvrir notre projet, comprendre notre maraîchage et partager un moment convivial. naturel et bienveillant.

Nos plantations de semis à emporter !

Venez mettre les mains dans la terre et participer à nos ateliers de plantation. Vous apprendrez à semer et à prendre soin de vos petites pousses, et repartirez avec vos propres semis à faire grandir chez vous. Une activité ludique et éducative, parfaite pour petits et grands, qui vous fera découvrir le plaisir de cultiver vos légumes dès la maison !

Brotonne Environnement Rue Raoul Dufy 76330 Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@brotonneenvironnement.fr »}]

Plantation de semis, buvette et petite restauration sur place

DR