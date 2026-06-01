CIVAM Vachement dépaysant – Brotonne environnement, Brotonne Environnement, Port-Jérôme-sur-Seine

CIVAM Vachement dépaysant – Brotonne environnement Samedi 6 juin, 14h00 Brotonne Environnement Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

À Brotonne Environnement, nous cultivons des légumes… mais aussi des rencontres et des parcours de vie. Notre maraîchage biologique est un lieu vivant où poussent légumes de saison et projets professionnels. En tant que chantier d’insertion, nous accompagnons des personnes vers un retour à l’emploi, dans un cadre naturel et bienveillant. Lors de notre journée découverte, venez rencontrer l’équipe, découvrir notre projet, comprendre notre maraîchage et partager un moment convivial. naturel et bienveillant.

Brotonne Environnement Rue Raoul Dufy 76330 Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « accueil@brotonneenvironnement.fr »}]

à partir de 14h et toutes les 30 minutes : Visite guidée des serres et des cultures

DR