Spectacle CARMEN ET BOLERO L’échiquier Pouzauges

Spectacle CARMEN ET BOLERO

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 21 – 21 – EUR

Début : 2026-02-22 16:00:00

2026-02-22

Grand Ballet de Kiev Un seul spectacle pour deux oeuvres majeures Carmen et le Boléro de RAVEL, deux compositeurs Bizet et Ravel. Deux livrets qui se font écho.

Carmen, le Ballet Mythique, pure harmonie entre la Grande Danse Classique et la Danse de Caractère. uvre la plus jouée dans le monde, le destin de Carmen est intemporel. Femme solaire, elle se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour, jupe et cheveux au vent, elle le paiera de sa vie et affronte la mort avec bravoure.

Le Boléro, Je n’ai écrit qu’un seul chef-d’uvre disait Ravel et c’est le Boléro. L’entendre c’est l’avoir tout de suite dans la tête, son crescendo ne cesse de nous bercer. Ce principe de composition révolutionnaire a fait du Boléro l’une des uvres les plus fascinantes du répertoire qui demeure, aujourd’hui encore, l’une des plus populaires au monde.

Ces deux uvres s’ouvrent à un large public très varié, elles sont à même de contenter les amateurs de la grande danse classique et à ceux qui souhaitent la découvrir. Un spectacle pour toute la famille magnifiquement interprété par le Grand Ballet de Kiev et ses étoiles.

Étoiles, solistes et corps de ballet .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

Grand Ballet de Kiev One show for two major works: Carmen and RAVEL’s Bolero, composed by Bizet and Ravel. Two echoing librettos.

German :

Grand Ballet de Kiev Eine einzige Aufführung für zwei bedeutende Werke: Carmen und Bolero von RAVEL, zwei Komponisten Bizet und Ravel. Zwei Libretti, die sich gegenseitig widerspiegeln.

Italiano :

Grand Ballet di Kiev Un’unica esecuzione di due grandi opere: Carmen e il Bolero di Ravel, composti da Bizet e Ravel. Due libretti che si riecheggiano a vicenda.

Espanol :

Gran Ballet de Kiev Una única representación de dos grandes obras: Carmen y el Bolero de RAVEL, compuestas por Bizet y Ravel. Dos libretos que se hacen eco mutuamente.

