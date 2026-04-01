Illiers-Combray

Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune

Site Florent d’Illiers Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 21:15:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune

Dimanche 26 avril, à Illiers-Combray.

Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune.

Vivez un spectacle de feu son & lumière narratif d’envergure mêlant scénographie complète, machines à flammes et chorégraphies de groupe dans un univers inspiré de la Route de la Soie.

Début du spectacle à 21h15 à l’Espace Florent d’Illiers, 28120 Illiers-Combray.

Programme gratuit et sans réservation. Pour plus de renseignement, contacter l’Office de tourisme intercommunal 02 37 24 24 00. .

Site Florent d’Illiers Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 24 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cendres de feu show by Compagnie Opale de Lune

L’événement Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE