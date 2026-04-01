Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune Illiers-Combray
Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune Illiers-Combray dimanche 26 avril 2026.
Illiers-Combray
Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune
Site Florent d’Illiers Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 21:15:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune
Dimanche 26 avril, à Illiers-Combray.
Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune.
Vivez un spectacle de feu son & lumière narratif d’envergure mêlant scénographie complète, machines à flammes et chorégraphies de groupe dans un univers inspiré de la Route de la Soie.
Début du spectacle à 21h15 à l’Espace Florent d’Illiers, 28120 Illiers-Combray.
Programme gratuit et sans réservation. Pour plus de renseignement, contacter l’Office de tourisme intercommunal 02 37 24 24 00. .
Site Florent d’Illiers Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 24 00
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English :
Cendres de feu show by Compagnie Opale de Lune
L’événement Spectacle Cendres de feu par la Compagnie Opale de Lune Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-04-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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