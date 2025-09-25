Spectacle C’est beau la mer, non ?

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

C’était le temps des billes en terre, des cabanes dans les arbres, des barrages dans le lit des ruisseaux…

Un temps d’insouciance, parfois d’inconscience, où l’on courait partout, jamais fatigués. Ce temps-là, c’est celui de l’enfance.

Avec une parole simple et généreuse, enracinée dans son Sud-Ouest natal, David Tormena nous embarque dans un voyage drôle et émouvant.

Ce petit garçon au cœur grand s’éveille et nous entraîne, malicieusement, dans son univers, ses racines et son terroir. Ce sont les débuts d’une vie qui se construit brique après brique celles qu’on trouve facilement et celles qu’il faut apprendre à chercher.

Une invitation à retrouver la mémoire de nos premières aventures… Alors, c’est beau la mer, non ?

A partir de 14 h, et pour attendre le conte, bar à tisane à partir de productions locales.

– Durée 1 h10

– À partir de 10 ans

– 12 € 8 € réduit (- de 16 ans, étudiants, intermittents, demandeurs d’emploi, adhérents à la Ligue de l’Enseignement 65) Gratuit pour les moins de 9 ans. .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

English :

It was a time of clay marbles, tree houses, dams in creek beds?

A time of carefree, sometimes reckless, running around, never tired. It was a time of childhood.

With simple, generous lyrics rooted in his native South-West, David Tormena takes us on a funny and moving journey.

This little boy with a big heart awakens and mischievously draws us into his world, his roots and his terroir. These are the beginnings of a life built brick by brick: those that are easy to find, and those that you have to learn to look for.

An invitation to rediscover the memory of our first adventures? So, the sea is beautiful, isn?t it?

From 2 p.m. onwards, a herbal tea bar featuring locally-produced herbal teas awaits the story.

German :

Es war die Zeit der Murmeln aus Ton, der Baumhäuser, der Staudämme in den Bachbetten?

Eine Zeit der Unbeschwertheit, manchmal auch der Rücksichtslosigkeit, in der man überall hinlief und nie müde wurde. Diese Zeit ist die Zeit der Kindheit.

Mit einer einfachen und großzügigen Sprache, die in seinem heimatlichen Südwesten verwurzelt ist, nimmt uns David Tormena mit auf eine lustige und bewegende Reise.

Der kleine Junge mit dem großen Herzen erwacht und zieht uns schelmisch in sein Universum, seine Wurzeln und seine Heimat. Es sind die Anfänge eines Lebens, das sich Baustein für Baustein aufbaut: die, die man leicht findet, und die, die man suchen lernen muss.

Eine Einladung, die Erinnerung an unsere ersten Abenteuer wiederzufinden? Ist das Meer nicht schön?

Ab 14 Uhr und um die Wartezeit auf das Märchen zu überbrücken, gibt es eine Teebar mit Kräutertees aus lokaler Produktion.

Italiano :

Era il tempo delle biglie di argilla, delle case sugli alberi, delle dighe nei letti dei torrenti?

Un’epoca spensierata, a volte spericolata, in cui si correva e non ci si stancava mai. Erano i giorni dell’infanzia.

I testi semplici e generosi di David Tormena affondano le radici nel suo paese natale, il Sud-Ovest, e ci accompagnano in un viaggio divertente e commovente.

Questo bambino dal cuore grande si sveglia e ci trascina maliziosamente nel suo mondo, nelle sue radici e nella sua terra. Sono gli inizi di una vita costruita mattone dopo mattone: quelli facili da trovare e quelli che bisogna imparare a cercare.

Un invito a riscoprire la memoria delle nostre prime avventure? Il mare è bello, vero?

A partire dalle 14.00 sarà allestito un bar con tisane a base di prodotti locali.

Espanol :

Era una época de canicas de arcilla, casas en los árboles, presas en los cauces de los arroyos?

Una época despreocupada, a veces temeraria, en la que correteábamos sin cansarnos nunca. Eran los días de la infancia.

Las letras sencillas y generosas de David Tormena, arraigadas en su suroeste natal, nos transportan a un viaje divertido y conmovedor.

Este niño con un gran corazón se despierta y nos adentra con picardía en su mundo, sus raíces y su tierra. Son los comienzos de una vida construida ladrillo a ladrillo: los que son fáciles de encontrar y los que hay que aprender a buscar.

Una invitación a redescubrir la memoria de nuestras primeras aventuras? El mar es hermoso, ¿verdad?

A partir de las 14.00 horas, habrá una barra de tisanas elaboradas con productos locales.

L’événement Spectacle C’est beau la mer, non ? Bonnemazon a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65