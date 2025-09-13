Spectacle « Chasselay et autres massacres » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Spectacle « Chasselay et autres massacres » Théâtre Public de Montreuil Montreuil mercredi 14 janvier 2026.

Avec ce nouveau spectacle, Eva Doumbia poursuit sa trilogie commencée avec Le Iench, accueilli en 2024 au TPM lors de Quartiers d’artistes. Cette fois-ci, elle nous plonge dans la période trouble de la Seconde Guerre, interrogeant ses liens avec la politique coloniale de l’époque et la mémoire collective qui lui a survécu.

Dans un spectacle soigneusement documenté mêlant théâtre et musique, l’autrice et metteuse en scène Eva Doumbia nous raconte l’histoire bouleversante des tirailleurs sénégalais de 1940. À partir de sa découverte du cimetière de Chasselay et de ses 196 tombes de soldats venus des colonies africaines et tués par l’armée allemande, Eva Doumbia imagine une oeuvre polyphonique où les récits des combattants se mêlent à ceux des villageois·es qui n’avaient alors jamais vu d’hommes noirs de leur vie. En invitant un joueur de kora et un pianiste à se joindre sur scène aux comédien·nes, elle déploie une grande fresque mémorielle qui rend hommage à ces tirailleurs trop souvent invisibilisés.

Spectacle mis en scène par Eva Doumbia – Coproduction 2024

Du mercredi 14 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/chasselay-et-autres-massacres +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR