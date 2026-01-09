Spectacle Chechako

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Spectacle d’après la nouvelle Construire un feu de Jack London. Tout public à partir de 7 ans

Grand-Nord canadien, -60°C, désert blanc. Un homme doit marcher toute une journée pour rejoindre son camp. Il perce accidentellement une couche de glace et se trempe le pied. L’eau va geler son pied, il risque l’hypothermie et la mort. Il doit construire un feu, et vite.

D’après la nouvelle Construire un feu de Jack London.

Par la Cie Construire un feu.

Tout public à partir de 7 ans. .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 14 14 55 lacuisine.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Based on the short story Building a Fire by Jack London. For all ages 7 and up

L’événement Spectacle Chechako Muttersholtz a été mis à jour le 2026-01-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme