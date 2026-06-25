Spectacle Cirque Français Île-Tudy
samedi 11 juillet 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Spectacle Cirque Français
Rue de la plage Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Bienvenue dans PARTAGE , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.
Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que le guide vous fera découvrir avec passion. .
Rue de la plage Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20
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English :
L’événement Spectacle Cirque Français Île-Tudy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Destination Pays Bigouden
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