Informations pratiques

Haguenau

Spectacle Concert Une soirée avec les Potes

6 Pl. Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

C’est l’histoire d’une bande d’amis, de rires et de souvenirs… jusqu’à ce qu’une lettre mystérieuse vienne tout bousculer. Et si l’amitié était la clé pour réaliser vos rêves les plus fous ?

C’est l’histoire d’une bande d’amis, de rires et de souvenirs… jusqu’à ce qu’une lettre mystérieuse vienne tout bousculer. Et si l’amitié était la clé pour réaliser vos rêves les plus fous ?

Un mélange irrésistible d’humour, d’intrigue, de rêves et d’amitié pour ce spectacle musical du groupe LES POTES. Une soirée organisée par les Diez’elles mettant en scène 8 chanteurs (Aurélie, Marie-Hélène, Claire, Vanessa, Ludovic, Nicolas, Maxime et Jonathan) accompagnés de 3 musiciens (Pierre, Camille et Nathan) en live ! .

6 Pl. Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 68 81 50 associationpolyvoix@gmail.com

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English :

This is the story of a group of friends, laughter, and memories… until a mysterious letter turns everything upside down. What if friendship were the key to making your wildest dreams come true?

L’événement Spectacle Concert Une soirée avec les Potes Haguenau a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau