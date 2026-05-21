Dans la peau d’un bûcheron Haguenau
Dans la peau d’un bûcheron Haguenau mercredi 2 septembre 2026.
Haguenau
Dans la peau d’un bûcheron
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-02 17:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Le temps d’un après-midi, venez découvrir les métiers de l’exploitation forestière en conditions réelles. Plusieurs démonstrations montrant la diversité des pratiques d’exploitation vous seront proposées.
La forêt indivise de Haguenau joue un rôle majeur dans l’approvisionnement de la filière bois locale et nationale elle produit environ 35 000 m³ de bois par an le temps d’un après-midi, venez découvrir les métiers de l’exploitation forestière en conditions réelles. Plusieurs démonstrations montrant la diversité des pratiques d’exploitation vous seront proposées dans le respect des consignes de sécurité.
La sortie est susceptible d’être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.
Sortie adaptée à tous 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71
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English :
Come and spend an afternoon discovering forestry trades under real-life conditions. A number of demonstrations will showcase the diversity of logging practices.
L’événement Dans la peau d’un bûcheron Haguenau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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