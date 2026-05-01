Malrevers

Spectacle conférence aux bons pépins

200 impasse Meissoneta Malrevers Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Mojo, poète itinérant, sera au café associatif les bons pépins pour un spectacle-conférence Tout travail mérite sa laisse , suivi d’une discussion.

Une conférence pédagogique et poétique qui questionne le travail et ses dérives.

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200 impasse Meissoneta Malrevers 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesbonspepins@gmail.com

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English :

Mojo, a traveling poet, will be at the café associatif les bons pépins for a lecture-show entitled Tout travail mérite sa laisse , followed by a discussion.

An educational and poetic conference that questions work and its excesses.

L’événement Spectacle conférence aux bons pépins Malrevers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay