Spectacle Conférence Le Poil Incarné, Pilosité et corps des femmes Bar Au Saint -Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Saint-Hilaire-Fontaine

Spectacle Conférence Le Poil Incarné, Pilosité et corps des femmes

Bar Au Saint -Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Spectacle Conférence Le Poil Incarné, Pilosité et corps des femmes Par Estelle Brochard.

À 19h au bar le Saint-Hilaire, 16 route de Genève.

De nos jours, en apparence, le poil est très peu présent sur le corps de la femme. Il peut pourtant prendre une place non négligeable dans son emploi du temps. Certains hommes pensent que, chez la femme, le poil n’existe pas, d’autres qu’il ne doit pas exister.

Depuis la nuit des temps, l’Homme porte ce petit être sur lui. Selon les cultures, on le fait disparaître ou on le vénère. Mais aujourd’hui, qu’en est-il ?

Notre rapport au poil est révélateur de questionnements sociétaux plus larges le rapport à notre corps, le regard d ‘autrui, les pratiques et différences entre les sexes, l’influence de nos cultures sur nos habitudes…

Cette conférence gesticulée a obtenu le prix régional Grand Est 2019 égalité femmes hommes.

Prix libre (au chapeau). Restauration sur réservation.

Infos au 03 58 01 52 51. .

Bar Au Saint -Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

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English : Spectacle Conférence Le Poil Incarné, Pilosité et corps des femmes

L’événement Spectacle Conférence Le Poil Incarné, Pilosité et corps des femmes Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Rives du Morvan