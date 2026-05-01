Spectacle conte & son Route de la Batailleuse Rochejean
Spectacle conte & son Route de la Batailleuse Rochejean dimanche 31 mai 2026.
Rochejean
Spectacle conte & son
Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Spectacle conte & son, avec Florian SonnoZ Thérapie
Voyage sonore au rythme des contes aborigènes
Amène tes tapis, plaids, coussins, bandeau pour les yeux…
Tout pour créer ta zone de confort, ton cocon de douceur
Spectacle à partir de 5 ans .
Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 06 54 66 florian.sonnoz@gmail.com
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English : Spectacle conte & son
L’événement Spectacle conte & son Rochejean a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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