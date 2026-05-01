Spectacle conte & son Route de la Batailleuse Rochejean

Rochejean

Spectacle conte & son

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Spectacle conte & son, avec Florian SonnoZ Thérapie

Voyage sonore au rythme des contes aborigènes

Amène tes tapis, plaids, coussins, bandeau pour les yeux…

Tout pour créer ta zone de confort, ton cocon de douceur

Spectacle à partir de 5 ans .

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 06 54 66 florian.sonnoz@gmail.com

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English : Spectacle conte & son

L’événement Spectacle conte & son Rochejean a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS