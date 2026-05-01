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Spectacle conte & son Route de la Batailleuse Rochejean

Spectacle conte & son Route de la Batailleuse Rochejean dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Route de la Batailleuse

Adresse : Ferme la Batailleuse

Ville : 25370 Rochejean

Département : Doubs

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rochejean

Spectacle conte & son

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Spectacle conte & son, avec Florian SonnoZ Thérapie
Voyage sonore au rythme des contes aborigènes
Amène tes tapis, plaids, coussins, bandeau pour les yeux…
Tout pour créer ta zone de confort, ton cocon de douceur
Spectacle à partir de 5 ans   .

Route de la Batailleuse Ferme la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 06 54 66  florian.sonnoz@gmail.com

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English : Spectacle conte & son

L’événement Spectacle conte & son Rochejean a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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