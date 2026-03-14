Spectacle dansant années 80 à maintenant Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud

Spectacle dansant années 80 à maintenant

Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

DÎNER SPECTACLE DANSANT ANNÉES 80 À MAINTENANT

Le 16 MAI 2026 à SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

Ouvertures des portes 19h

On vous prépare une soirée festive comme on les aime !

Au programme

Les plus grands tubes des années 80 à aujourd’hui

Spectacle et ambiance garantie

Piste de danse ouverte toute la soirée

CHOUCROUTE PARTY

Fromage

Dessert

Venez entre amis et en famille pour passer une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur !

Attention les places seront limitées !

Réservez vite .

Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 72 61 stanhuet33800@gmail.com

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English : Spectacle dansant années 80 à maintenant

L’événement Spectacle dansant années 80 à maintenant Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-03-10 par ADT 79