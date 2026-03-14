Spectacle dansant années 80 à maintenant Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud
Spectacle dansant années 80 à maintenant Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud samedi 16 mai 2026.
Spectacle dansant années 80 à maintenant
Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
DÎNER SPECTACLE DANSANT ANNÉES 80 À MAINTENANT
Le 16 MAI 2026 à SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
Ouvertures des portes 19h
On vous prépare une soirée festive comme on les aime !
Au programme
Les plus grands tubes des années 80 à aujourd’hui
Spectacle et ambiance garantie
Piste de danse ouverte toute la soirée
CHOUCROUTE PARTY
Fromage
Dessert
Venez entre amis et en famille pour passer une soirée conviviale, festive et pleine de bonne humeur !
Attention les places seront limitées !
Réservez vite .
Salle polyvalente Rue des écoles Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 72 61 stanhuet33800@gmail.com
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English : Spectacle dansant années 80 à maintenant
L’événement Spectacle dansant années 80 à maintenant Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-03-10 par ADT 79