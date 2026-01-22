Spectacle Danse avec les Stars Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Spectacle Danse avec les Stars

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

2026-12-18

Tout public

Danse avec les Stars, la tournée des pros

Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars. Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.

Danse avec les Stars La Tournée des Pros est leur moment. Leur scène. Leur lumière. Les pros de DALS partent à la conquête de toute la France — un spectacle inédit, explosif, interactif qui vous embarque dans leur univers comme jamais vous ne l’avez vécu. .

