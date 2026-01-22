Spectacle Danse avec les Stars Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Spectacle Danse avec les Stars Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne vendredi 18 décembre 2026.
Spectacle Danse avec les Stars
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 64 – 64 – 64 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Tout public
Danse avec les Stars, la tournée des pros
Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars. Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.
Danse avec les Stars La Tournée des Pros est leur moment. Leur scène. Leur lumière. Les pros de DALS partent à la conquête de toute la France — un spectacle inédit, explosif, interactif qui vous embarque dans leur univers comme jamais vous ne l’avez vécu. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Danse avec les Stars
L’événement Spectacle Danse avec les Stars Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne