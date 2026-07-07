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AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle danse de rue Saint-Palais-sur-Mer

mardi 7 juillet 2026 · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de l'océan
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle danse de rue

Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-17

Danseur hip-hop Baki.
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Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Hip-hop dancer: Baki.

L’événement Spectacle danse de rue Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

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