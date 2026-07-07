Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle danse de rue

Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-17

Danseur hip-hop Baki.

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Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Hip-hop dancer: Baki.

L’événement Spectacle danse de rue Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique