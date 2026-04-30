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Spectacle danse Escapade en Andalousie Atrium Dax

Spectacle danse Escapade en Andalousie Atrium Dax

Spectacle danse Escapade en Andalousie Atrium Dax dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Atrium

Adresse : 1 Cours Maréchal Foch

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Dax

Spectacle danse Escapade en Andalousie

Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Escapade en Andalousie ! Le spectacle de fin d’année de Dax Accueille avec les danseuses invitées de Tacones Sevillanos et Land’Aluz.
Avec ce spectacle Dax Accueille vous invitent à traverser les couleurs du Sud, de la douceur des sévillanes à l’intensité du Flamenco. Un spectacle qui raconte l’amitié, la passion et la joie de danser ensemble.   .

Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectacle danse Escapade en Andalousie

L’événement Spectacle danse Escapade en Andalousie Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax

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