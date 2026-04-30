Spectacle danse Escapade en Andalousie Atrium Dax

Dax

Spectacle danse Escapade en Andalousie

Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Escapade en Andalousie ! Le spectacle de fin d’année de Dax Accueille avec les danseuses invitées de Tacones Sevillanos et Land’Aluz.

Avec ce spectacle Dax Accueille vous invitent à traverser les couleurs du Sud, de la douceur des sévillanes à l’intensité du Flamenco. Un spectacle qui raconte l’amitié, la passion et la joie de danser ensemble. .

Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle danse Escapade en Andalousie

L’événement Spectacle danse Escapade en Andalousie Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax