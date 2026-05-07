Spectacle danse et théâtre Movies Saint Aulaye-Puymangou
Spectacle danse et théâtre Movies Saint Aulaye-Puymangou samedi 20 juin 2026.
Saint Aulaye-Puymangou
Spectacle danse et théâtre Movies
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin, l’association Ruby’s propose un spectacle danse et théâtre Movies à la salle Joséphine Baker de Saint-Aulaye à 20h30
Buvette et restauration sur place à partir de 19h00.
Renseignements rubysdanceschool@gmail.com
Le samedi 20 juin, l’association Ruby’s propose un spectacle danse et théâtre Movies à la salle Joséphine Baker de Saint-Aulaye à 20h30
Buvette et restauration sur place à partir de 19h00.
Renseignements rubysdanceschool@gmail.com .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine rubysdanceschool@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle danse et théâtre Movies
On Saturday June 20, the Ruby’s association is putting on a dance and theater show called Movies at the Salle Joséphine Baker in Saint-Aulaye at 8.30pm
Refreshments and food on site from 7:00 pm.
Information: rubysdanceschool@gmail.com
L’événement Spectacle danse et théâtre Movies Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne
À voir aussi à Saint Aulaye-Puymangou (Dordogne)
- Atelier mobile à St-Aulaye, PRAHDA, Saint-Aulaye-Puymangou 13 mai 2026
- Ascension des Métiers d’Art Initiation à la photographie animalière Saint Aulaye-Puymangou 14 mai 2026
- Opération révision au Marché de Saint Aulaye, Marché de St Aulaye, Saint-Aulaye-Puymangou 23 mai 2026
- Accueil à la Ferme Apiculture à Saint-Aulaye et Abbaye de la Tappe à Echourgnac Office de Tourisme Saint Aulaye-Puymangou 7 juillet 2026
- Festivités du 14 juillet avec feu d’artifice et bal populaire à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou 14 juillet 2026