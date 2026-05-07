Saint Aulaye-Puymangou

Spectacle danse et théâtre Movies

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin, l’association Ruby’s propose un spectacle danse et théâtre Movies à la salle Joséphine Baker de Saint-Aulaye à 20h30

Buvette et restauration sur place à partir de 19h00.

Renseignements rubysdanceschool@gmail.com

Le samedi 20 juin, l’association Ruby’s propose un spectacle danse et théâtre Movies à la salle Joséphine Baker de Saint-Aulaye à 20h30

Buvette et restauration sur place à partir de 19h00.

Renseignements rubysdanceschool@gmail.com .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine rubysdanceschool@gmail.com

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English : Spectacle danse et théâtre Movies

On Saturday June 20, the Ruby’s association is putting on a dance and theater show called Movies at the Salle Joséphine Baker in Saint-Aulaye at 8.30pm

Refreshments and food on site from 7:00 pm.

Information: rubysdanceschool@gmail.com

L’événement Spectacle danse et théâtre Movies Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne