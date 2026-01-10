Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou
Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou samedi 27 juin 2026.
Saint Aulaye-Puymangou
Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Peinture végétale à partir de 9mois 10€ sur inscription/ de 9h30 à 11h30 à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Peinture végétale à partir de 9mois 10€ sur inscription/ de 9h30 à 11h30 à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
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English : Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres
Vegetable painting from 9 months 10? on registration/ from 9.30am to 11.30am at salle Rosa Bonheur.
Registration on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
L’événement Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne
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