Saint Aulaye-Puymangou

Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Peinture végétale à partir de 9mois 10€ sur inscription/ de 9h30 à 11h30 à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Peinture végétale à partir de 9mois 10€ sur inscription/ de 9h30 à 11h30 à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

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English : Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres

Vegetable painting from 9 months 10? on registration/ from 9.30am to 11.30am at salle Rosa Bonheur.

Registration on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

L’événement Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne