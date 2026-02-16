Visite commentée de la Bastide de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Visite commentée de la Bastide de Saint-Aulaye

Place Pasteur Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : 2026-07-16 à 2026-08-13

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Visite gratuite de la Bastide de Saint-Aulaye les jeudis matins, du 16 juillet au 13 août. Départ à 10h00 de l’office de tourisme. Infos: 05 53 90 63 74

Place Pasteur Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 63 74

English : Visite commentée de la Bastide de Saint-Aulaye

Free tour of the Bastide de Saint-Aulaye on Thursday mornings from July 16 to August 13. Departure at 10:00 am from the tourist office. Info: 05 53 90 63 74

