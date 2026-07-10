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AGENDA · Saint-Maurice-Colombier

Spectacle D’ARBRE ET DE LUNE par Cindy Sneessens Chez l’Yvette bar associatif Saint-Maurice-Colombier

samedi 10 octobre 2026 · Chez l'Yvette bar associatif · Saint-Maurice-Colombier

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Chez l'Yvette bar associatif
Adresse
4 Rue de la 9ème D.I.C.
Ville
25260 Saint-Maurice-Colombier
Département
Doubs
Tarif

Saint-Maurice-Colombier

Spectacle D’ARBRE ET DE LUNE par Cindy Sneessens

Chez l’Yvette bar associatif 4 Rue de la 9ème D.I.C. Saint-Maurice-Colombier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Laissez-vous emporter par le spectacle D’arbre et de lune proposé par Cindy Sneessens.

Entre veillée à l’ancienne et magie des contes, Cindy vous invite à vivre un moment unique, où les histoires prennent vie au fil de la rencontre avec le public. Un spectacle familial qui invite petits et grands à se laisser porter par l’imaginaire.

Spectacle familial dès 6 ans

Durée 1 h
Sans réservation
Participation libre

Programmation Les Contes qui dépotent, initiée par À la lueur des Contes.   .

Chez l’Yvette bar associatif 4 Rue de la 9ème D.I.C. Saint-Maurice-Colombier 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66  alalueurdescontes@laposte.net

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English : Spectacle D’ARBRE ET DE LUNE par Cindy Sneessens

L’événement Spectacle D’ARBRE ET DE LUNE par Cindy Sneessens Saint-Maurice-Colombier a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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