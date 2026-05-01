Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques Restaurant l’Arlequin Vieux-Charmont
Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques Restaurant l’Arlequin Vieux-Charmont vendredi 29 mai 2026.
Vieux-Charmont
Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques
Restaurant l’Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Les vendredis tout au long de l’année !
La convivialité et la gourmandise sont au rendez-vous à l’Arlequin ! Passez une soirée en compagnie de chanteurs, musiciens, danseurs, artistes de cabaret pour une soirée musicale ou un dîner spectacle original. Pour accompagner la soirée, l’Arlequin vous propose des pizzas et la cuisine de notre chef Olivier. .
Restaurant l’Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 41 65
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English : Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques
L’événement Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD