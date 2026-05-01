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Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques Restaurant l’Arlequin Vieux-Charmont

Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques Restaurant l’Arlequin Vieux-Charmont vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Restaurant l'Arlequin

Adresse : 71 Rue de Belfort

Ville : 25600 Vieux-Charmont

Département : Doubs

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Vieux-Charmont

Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques

Restaurant l’Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Les vendredis tout au long de l’année !
La convivialité et la gourmandise sont au rendez-vous à l’Arlequin ! Passez une soirée en compagnie de chanteurs, musiciens, danseurs, artistes de cabaret pour une soirée musicale ou un dîner spectacle original. Pour accompagner la soirée, l’Arlequin vous propose des pizzas et la cuisine de notre chef Olivier.   .

Restaurant l’Arlequin 71 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 41 65 

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English : Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques

L’événement Spectacle DDR Chansons françaises et d’ailleurs Airs celtiques Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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