Spectacle de chants le cri du silence Centre d’animation Lanton

Spectacle de chants le cri du silence

Centre d’animation 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Un spectacle musical sensible et engagé sur les violences invisibles et la force de s’en libérer.

Inscription au spectacle sur hello asso.

Organisé par LA LA chant évènemen .

English : Spectacle de chants le cri du silence

