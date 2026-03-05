Spectacle de chants le cri du silence Centre d’animation Lanton
Centre d’animation 4 Route de Blagon Lanton Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Un spectacle musical sensible et engagé sur les violences invisibles et la force de s’en libérer.
Inscription au spectacle sur hello asso.
Organisé par LA LA chant évènemen .
