Les Lantonnales eglise notre dame Lanton

Lanton

Les Lantonnales

eglise notre dame ROUTE DE L’ EGLISE Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les Lantonnales

Très attendue par les amateurs de musique classique et musique du Monde, cette programmation 2026 va transporter le public à travers les sonorités de contrées lointaines. Laissez-vous imprégner des ambiances acoustiques offertes par cette nouvelle édition et venez tenter l’expérience d’une découverte musicale riche en surprise et en émotion.

Le 31 Juillet 2026 à 20h au Programme

NO MAS NI MENOS à L’ église de Lanton

Tout public.

Entrée libre et gratuite. .

eglise notre dame ROUTE DE L’ EGLISE Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 00

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English : Les Lantonnales

L’événement Les Lantonnales Lanton a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin