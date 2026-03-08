Les Lantonnales eglise notre dame Lanton
Les Lantonnales eglise notre dame Lanton vendredi 31 juillet 2026.
Lanton
Les Lantonnales
eglise notre dame ROUTE DE L’ EGLISE Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les Lantonnales
Très attendue par les amateurs de musique classique et musique du Monde, cette programmation 2026 va transporter le public à travers les sonorités de contrées lointaines. Laissez-vous imprégner des ambiances acoustiques offertes par cette nouvelle édition et venez tenter l’expérience d’une découverte musicale riche en surprise et en émotion.
Le 31 Juillet 2026 à 20h au Programme
NO MAS NI MENOS à L’ église de Lanton
Tout public.
Entrée libre et gratuite. .
eglise notre dame ROUTE DE L’ EGLISE Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 00
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English : Les Lantonnales
L’événement Les Lantonnales Lanton a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur Bassin
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