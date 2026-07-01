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AGENDA · Lanton

Stage de thêatre pour enfants Lanton

lundi 20 juillet 2026 · Lanton

Stage de thêatre pour enfants Lanton

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
4 Route de Blagon
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif
100 Tarif de base plein tarif

Lanton

Stage de thêatre pour enfants

4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Stages de théâtre organisé et animé par Calypso Buijtenhuijs ( Sopycal), comédienne, chanteuse et animatrice ( BAFA) .

Découvrir le théâtre l’ improvisation, le plaisir de jouer et d’ écouter les autres dans une ambiance décontractée, permettant de développer les qualité d’ écoute, de respect et de confiance en soi ( jeux autour du corps ,de la voix et des émotions ).

100 Euros pur 4 Jours

Inscription obligatoire
Informations au 06 42 39 73 24

SOPYCAL@GMAIL;COM   .

4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 73 24  sopycal@gmail.com

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English : Stage de thêatre pour enfants

L’événement Stage de thêatre pour enfants Lanton a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coeur Bassin

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