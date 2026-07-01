Stage de thêatre pour enfants Lanton
lundi 20 juillet 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Stage de thêatre pour enfants
4 Route de Blagon Lanton Gironde
Tarif : – – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Stages de théâtre organisé et animé par Calypso Buijtenhuijs ( Sopycal), comédienne, chanteuse et animatrice ( BAFA) .
Découvrir le théâtre l’ improvisation, le plaisir de jouer et d’ écouter les autres dans une ambiance décontractée, permettant de développer les qualité d’ écoute, de respect et de confiance en soi ( jeux autour du corps ,de la voix et des émotions ).
100 Euros pur 4 Jours
Inscription obligatoire
Informations au 06 42 39 73 24
SOPYCAL@GMAIL;COM .
4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 73 24 sopycal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de thêatre pour enfants
L’événement Stage de thêatre pour enfants Lanton a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Lanton (Gironde)
- Les Lantonnales Tolkia Chapelle de Cassy Lanton 24 juillet 2026
- Bassin Zen Maison des associations Lanton 25 juillet 2026
- Vide Grenier de l’American Show Esplanade de Cassy Lanton 26 juillet 2026
- Les Lantonnales eglise notre dame Lanton 31 juillet 2026
- Exposition Cabane des Arts Anouk Sarr et les Attrapeurs de rêves CABANE DES ARTS Lanton 1 août 2026