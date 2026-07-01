Informations pratiques

Lanton

Stage de thêatre pour enfants

4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Stages de théâtre organisé et animé par Calypso Buijtenhuijs ( Sopycal), comédienne, chanteuse et animatrice ( BAFA) .

Découvrir le théâtre l’ improvisation, le plaisir de jouer et d’ écouter les autres dans une ambiance décontractée, permettant de développer les qualité d’ écoute, de respect et de confiance en soi ( jeux autour du corps ,de la voix et des émotions ).

100 Euros pur 4 Jours

Inscription obligatoire

Informations au 06 42 39 73 24

SOPYCAL@GMAIL;COM .

4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 73 24 sopycal@gmail.com

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English : Stage de thêatre pour enfants

L’événement Stage de thêatre pour enfants Lanton a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coeur Bassin