Spectacle de Christelle Chollet Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné 25 avril 2026

Spectacle de Christelle Chollet Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné Samedi 25 avril 2026, 20h30 30

spectacle de l’humoriste Christelle Chollet !

L’association du Comité des fêtes de Veigné organise le 25 Avril 2026, le spectacle de l’humoriste Christelle Chollet ! L’évènement se déroulera dans la salle Cassiopée à partir de 20h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T22:30:00.000+02:00

1

comitedesfetes.veigne@gmail.com 0680786475 0603931311

Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné 37250 Indre-et-Loire