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AGENDA · Miscon

Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Place de la Fontaine Miscon

jeudi 30 juillet 2026 · Place de la Fontaine · Miscon

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de la Fontaine
Adresse
A côté du camping et de la salle des fêtes
Ville
26310 Miscon
Département
Drôme
Tarif
1 1 20 Au chapeau

Miscon

Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac

Place de la Fontaine A côté du camping et de la salle des fêtes Miscon Drôme

Tarif : 1 – 1 – 20 EUR

Au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Il s’agit d’un spectacle poétique, joyeux et acrobatique, adapté à tout âge. Il dure une heure et se présente en extérieur avec une structure aérienne et cinq artistes acrobates sur le plateau.
Snack sur place (accès rivière à côté pour se baigner !)
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Place de la Fontaine A côté du camping et de la salle des fêtes Miscon 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 70 88  ismael.robert.flandin@gmail.com

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English :

This is a poetic, joyful, and acrobatic show suitable for all ages. It lasts one hour and is performed outdoors, featuring an aerial structure and five acrobats on stage.
Snacks available on site (with access to the river right next door for swimming!)

L’événement Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Miscon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Pays Diois