Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Place de la Fontaine Miscon

Informations pratiques

Miscon

Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac

Place de la Fontaine A côté du camping et de la salle des fêtes Miscon Drôme

Tarif : 1 – 1 – 20 EUR

Au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Il s’agit d’un spectacle poétique, joyeux et acrobatique, adapté à tout âge. Il dure une heure et se présente en extérieur avec une structure aérienne et cinq artistes acrobates sur le plateau.

Snack sur place (accès rivière à côté pour se baigner !)

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Place de la Fontaine A côté du camping et de la salle des fêtes Miscon 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 70 88 ismael.robert.flandin@gmail.com

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English :

This is a poetic, joyful, and acrobatic show suitable for all ages. It lasts one hour and is performed outdoors, featuring an aerial structure and five acrobats on stage.

Snacks available on site (with access to the river right next door for swimming!)

L’événement Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Miscon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Pays Diois