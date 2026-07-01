Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Place de la Fontaine Miscon
jeudi 30 juillet 2026 · Place de la Fontaine · Miscon
Informations pratiques
Miscon
Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac
Place de la Fontaine A côté du camping et de la salle des fêtes Miscon Drôme
Tarif : 1 – 1 – 20 EUR
Au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Il s’agit d’un spectacle poétique, joyeux et acrobatique, adapté à tout âge. Il dure une heure et se présente en extérieur avec une structure aérienne et cinq artistes acrobates sur le plateau.
Snack sur place (accès rivière à côté pour se baigner !)
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Place de la Fontaine A côté du camping et de la salle des fêtes Miscon 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 70 88 ismael.robert.flandin@gmail.com
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English :
This is a poetic, joyful, and acrobatic show suitable for all ages. It lasts one hour and is performed outdoors, featuring an aerial structure and five acrobats on stage.
Snacks available on site (with access to the river right next door for swimming!)
L’événement Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Miscon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Pays Diois