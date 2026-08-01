Spectacle de cirque Cabaret Électrique #3 La tour ambulante Montlaur-en-Diois

Informations pratiques

Montlaur-en-Diois

Spectacle de cirque Cabaret Électrique #3

La tour ambulante 1835 route des noyers Montlaur-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13

La troisième édition du Cabaret Électrique est de retour les 12 et 13 août à 19h. ⚡️

Rendez-Vous dans le jardin de la Tour Ambulante à Montlaur en Diois (26) pour deux soirées cirque inédites !

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La tour ambulante 1835 route des noyers Montlaur-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 42 67 20 trio.triphases@gmail.com

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English :

The third edition of Cabaret Électrique is back on August 12 and 13 at 7 p.m. ??

Join us in the garden of the Tour Ambulante in Montlaur-en-Diois (26) for two evenings of one-of-a-kind circus performances!

L’événement Spectacle de cirque Cabaret Électrique #3 Montlaur-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois