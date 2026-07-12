Spectacle de cirque: Toyo Chapiteau de cirque Lescar
samedi 20 mars 2027 · Chapiteau de cirque · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Spectacle de cirque: Toyo
Chapiteau de cirque Allée du Liana Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 18:00:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste. Il s’approche et découvre Toyo. Toyo, c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux. Quelle aubaine ! Coline la violoniste, fait chanter Toyo. Gillou apprivoise Toyo. Ils s’adoptent immédiatement et, comme Gillou est très, très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe, tel un bernard-l’hermite. Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste, un périscope, un avion, une maison !
Mise en scène Antoine Rigot, avec la complicité de Julien Lambert
Création musicale Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland
Artiste de cirque Gilles Charles-Messance
Musicienne Coline Rigot en alternance avec Coline Ellouz ou Adèle Salomé
Compagnie Les Colporteurs
Tout public, à partir de 3 ans 30mn .
Chapiteau de cirque Allée du Liana Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Spectacle de cirque: Toyo
L’événement Spectacle de cirque: Toyo Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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