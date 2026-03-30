Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show

Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

C’est l’histoire d’une jardinière un peu décalée. Elle égoutte d’abord les groseilles de tous ses pots. S’aime ses graines mais surtout la terre. Elle se croît prête à récolter le légume de ses efforts mais… rien ne pousse. Elle en perd même les poires ! C’est grâce au public que tout renaît. Elle retrouve sa joie, puis ses mots, et nous embarque dans son uni-vert de poésie douce et amère, absurde et craquante !

Spectacle de clown tout public mêlant jonglerie de mots, de légumes et de pleins d’autres surprises .

Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05

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English : Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show

L’événement Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-03-28 par Corrèze Tourisme