Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show Marcillac-la-Croze
Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show Marcillac-la-Croze samedi 18 avril 2026.
Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show
Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
C’est l’histoire d’une jardinière un peu décalée. Elle égoutte d’abord les groseilles de tous ses pots. S’aime ses graines mais surtout la terre. Elle se croît prête à récolter le légume de ses efforts mais… rien ne pousse. Elle en perd même les poires ! C’est grâce au public que tout renaît. Elle retrouve sa joie, puis ses mots, et nous embarque dans son uni-vert de poésie douce et amère, absurde et craquante !
Spectacle de clown tout public mêlant jonglerie de mots, de légumes et de pleins d’autres surprises .
Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
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English : Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show
L’événement Spectacle de Clown à la Brasserie Corrézienne La Jardit Show Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-03-28 par Corrèze Tourisme